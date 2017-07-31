2017年09月号の特集

2017/07/31

つや、ハリ・コシのある豊かな髪へ 更年期からの育毛・発毛／2017年9月号

170801_new_06.jpg 更年期を境に、抜け毛が目立ち、分け目から地肌が透けて見えるのが気になる、髪が細くなり、うねってヘアスタイルが決まらないなど、成熟世代に髪の悩みは尽きません。でも、あきらめる必要はありません。更年期の髪と頭皮をよく理解し、最新の育毛・発毛ケアを実践すれば、再び髪に自信を取り戻せるのです。

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