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2017年09月号の特集

2017/07/31

表情豊かな新作が揃いました！ この秋、最上級のデイリーバッグに出会う／2017年9月号

170801_new_05.jpg 毎日の装いを美しく洗練させてくれるバッグを新調するのは、おしゃれをするときめきを手に入れる大きな楽しみ。今シーズンはどんなバッグを選べばいい？そんな疑問に答えてくれる旬のバッグに共通するのは、さまざまなシーンやスタイルにアレンジできる“豊かな表情”があること。トレンドを取り入れつつ、実用性も兼備した最上級のデイリーバッグを探しました。

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