2017年09月号の特集

2017/07/31

黒柳徹子×田川啓二【SU・TE・KI！展に寄せて】想いの宝箱／2017年9月号

170801_new_04.jpg 『徹子の部屋』を中心に第一線で活躍を続ける黒柳徹子さんと、その衣装を数多く手がけてきたビーズ刺繍デザイナーの田川啓二さんは、ともに“素敵なものコレクター”。その展覧会を前に、おふたりの想いの詰まった宝箱のようなコレクションの一部を披露していただきました。

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