19世紀末にカナダ人のショー宣教師が訪れたことから、洗練された避暑地としての歴史を歩み始めた軽井沢。いつの時代も多くの文人や粋人から愛され、独特の瀟洒な文化が育まれたこの地は、また、バラエティ豊かな食が楽しめるエリアでもありました。別荘族のみなさんが通い続ける王道のフレンチレストランから、デビュー間もないフレッシュな店まで、軽井沢の食の「今」をお届けします。