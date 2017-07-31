2017年09月号の特集

2017/07/31

食べることを愛し、慈しんだひと 向田邦子の食卓／2017年9月号

170801_new_02.jpg 1981年、夏。突然に私たちの目の前からいなくなった向田邦子さん。人間の機微をあたたかく、ときに冷徹に見つめ、日常のひとこまを鮮やかに切り取って描いてみせた人でした。そしてまた、つつましくも愛情に満ちた市井の人としての暮らしを愛し、特に食べること、作る手間や、アイディアをことのほか愉しんだ人でもありました。没後36年がたち、暮らしが変化していく中で、今一度、家庭の食とは何かを、彼女の食卓から考えてみたいと思います。
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