1981年、夏。突然に私たちの目の前からいなくなった向田邦子さん。人間の機微をあたたかく、ときに冷徹に見つめ、日常のひとこまを鮮やかに切り取って描いてみせた人でした。そしてまた、つつましくも愛情に満ちた市井の人としての暮らしを愛し、特に食べること、作る手間や、アイディアをことのほか愉しんだ人でもありました。没後36年がたち、暮らしが変化していく中で、今一度、家庭の食とは何かを、彼女の食卓から考えてみたいと思います。