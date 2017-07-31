2017年09月号の特集

2017/07/31

心豊かに人生を奏でる 楽器を愛す／2017年9月号

170801_new_01.jpg 楽器を演奏すること――それは言葉にならない自らの思いを音楽にのせて表現し、人に伝えること。人生をよりいっそう魅力的に輝かせてくれる“楽器とともにある豊かな生き方”へとみなさまを誘いざないます。

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