「あらゆるカラーの中で、唯一ネイビーブルーがブラックにひけをとらず、同様の素晴らしい効果をもたらすことができます」。クリスチャン・ディオールは自著『The little dictionary of fashion』でこのように記しています。アーティスティック ディレクター、マリア・グラツィア・キウリが2017-2018秋冬 プレタポルテ コレクションのために研究したのは、ムッシュ ディオールがこよなく愛したカラー“ブルー”。それは20世紀絵画の色彩。パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロ、ポール・セザンヌ、マルク・シャガールのような芸術家たちの作品に深みと感動をもたらしたカラーです。



ディオールのアイコンバッグ「レディ ディオール」を新たに解釈した2017-2018秋冬 カプセルコレクション「I Feel Blue」は、ブルーをテーマに展開された今回のコレクションと呼応しています。上質なカーフスキンにエンブロイダリーで十二星座のモチーフが全体に散りばめられた「Astrology」、エンブロイダリーとプリントで施された銀河の中に、擬人化された彗星のシンボルと“I Feel Blue”の文字が浮かぶ「I Feel Blue」、そして夜空を点描絵画のようなスタイルのエンブロイダリーで優美に表現した「The Moon in my Eyes」。3シリーズすべてミディアムとミニの2サイズ展開。詩的で甘美なメランコリーが薫るバッグは、2017年7月25日(火)よりハウス オブ ディオール ギンザ、大阪心斎橋の2店舗で販売中です。





「Astrology ミニ」(写真は左が前面、右が背面) 56万円(本体価格)

「I Feel Blue ミディアム」(写真は左が前面、右が背面) 66万円(本体価格)

「The Moon in my Eyes ミニ」(写真は左が前面、右が背面) 56万円(本体価格)

●お問い合わせクリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947URL: www.dior.com