【 NEWS & TOPICS 】
ゲラン美容

2017/07/31

「アクア アレゴリア コレクション」に新たな香りが登場

「燦々と照る太陽の光を浴びて実ったベルガモットを摘み取る瞬間」を表現したオーデトワレ「ベルガモット カラブリア」（75ml 8200円）。南イタリア・カラブリア地方で収穫される上質なベルガモットをふんだんに使用。上質なさわやかさを感じられる香りです。

c_170729_if_00.jpg ●お問い合わせ
ゲランお客様窓口
TEL：0120-140-677
URL：https://www.guerlain.com/jp/ja
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